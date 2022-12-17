У російському владивостоку горить склад кондитерської фабрики з новорічними солодкими подарунками

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“Новорічний настрій зараз виглядає приблизно так само, як цей склад у владивостоці. Горить близько 2 тисяч квадратів, покрівля обрушується, на місці працює 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. Постраждалих, попередньо, немає”, – йдеться у повідомленні.

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За даними Телеграм-каналу, пожежа руйнує склад кондитерської фабрики "Яшкіно". Всередині зокрема новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво та торти.

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Щонайменше двоє людей загинули та ще п'ятеро постраждали внаслідок пожежі, що сталася на території Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) в Ангарську Іркутської області.