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У російському владивостоку горить склад кондитерської фабрики з новорічними солодкими подарунками

У російському владивостоку горить склад кондитерської фабрики з новорічними солодкими подарунками

Київ • УНН

 • 834926 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У російському місті владивосток горить кондитерська фабрика “Яшкіно”. Як інформує Телеграм-канал Mash, горить близько 2 тисяч квадратів, у будівлі руйнується покрівля, передає УНН.

Цитата

“Новорічний настрій зараз виглядає приблизно так само, як цей склад у владивостоці. Горить близько 2 тисяч квадратів, покрівля обрушується, на місці працює 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. Постраждалих, попередньо, немає”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Телеграм-каналу, пожежа руйнує склад кондитерської фабрики "Яшкіно". Всередині зокрема новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво та торти.

Додамо

Щонайменше двоє людей загинули та ще п'ятеро постраждали внаслідок пожежі, що сталася на території Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) в Ангарську Іркутської області.

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