В России горел крупный нефтезавод: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По меньшей мере два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара, произошедшего на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарске Иркутской области.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на русское изданием "Медуза".
Детали
Более 100 сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и 25 единиц техники тушили пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании в России.
Огонь тушили более 5 часов на площади в 2500 квадратных метров. В настоящее время производится промывка и охлаждение установки, а также разборка завалов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки. В результате инцидента погибли два человека, еще 5 пострадали.
АНХК — основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Компания входит в госкорпорацию “Роснефть”.