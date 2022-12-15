В России горел крупный нефтезавод: есть погибшие и пострадавшие

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. По меньшей мере два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара, произошедшего на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарске Иркутской области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на русское изданием "Медуза".

Детали

Более 100 сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и 25 единиц техники тушили пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании в России.

Огонь тушили более 5 часов на площади в 2500 квадратных метров. В настоящее время производится промывка и охлаждение установки, а также разборка завалов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что предварительная причина происшествия — загазованность систем технологической установки. В результате инцидента погибли два человека, еще 5 пострадали.

АНХК — основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Компания входит в госкорпорацию “Роснефть”.

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