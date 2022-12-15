У Росії горів великий нафтозавод: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули та ще п'ятеро постраждали внаслідок пожежі, що сталася на території Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) в Ангарську Іркутської області.
Про це повідомляє УНН з посиланням на російське виданням "Медуза".
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Понад 100 співробітників служби з надзвичайних ситуацій та 25 одиниць техніки гасили пожежу на території підприємства Ангарської нафтохімічної компанії у Росії.
Вогонь гасили понад 5 годин на площі 2500 квадратних метрів. Нині проводиться промивка та охолодження установки, а також розбирання завалів.
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що попередня причина події — загазованість систем технологічної установки. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще 5 постраждали.
АНХК — основний постачальник палива для Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю. Компанія входить до держкорпорації “Роснефть”.