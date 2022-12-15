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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Росії горів великий нафтозавод: є загиблі та постраждалі

У Росії горів великий нафтозавод: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 890085 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули та ще п'ятеро постраждали внаслідок пожежі, що сталася на території Ангарської нафтохімічної компанії (АНХК) в Ангарську Іркутської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на російське виданням "Медуза".

Деталі

Понад 100 співробітників служби з надзвичайних ситуацій та 25 одиниць техніки гасили пожежу на території підприємства Ангарської нафтохімічної компанії у Росії. 

Вогонь гасили понад 5 годин на площі 2500 квадратних метрів. Нині проводиться промивка та охолодження установки, а також розбирання завалів.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що попередня причина події — загазованість систем технологічної установки. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще 5 постраждали.

АНХК — основний постачальник палива для Іркутської області, Бурятії та Забайкальського краю. Компанія входить до держкорпорації “Роснефть”.

Українські Національні Новини

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