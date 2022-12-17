В российском владивостоке горит склад кондитерской фабрики с новогодними сладкими подарками

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“Новогоднее настроение сейчас выглядит примерно так же, как этот склад во владивостоке. Горит около 2 тысяч квадратов, кровля обрушивается, на месте работает 12 единиц техники и 42 спасателя. Пострадавших, предварительно, нет”, – говорится в сообщении.

Детали

По данным Телеграмм-канала, пожар разрушает склад кондитерской фабрики "Яшкино". Внутри в том числе новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенья и торты.

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По меньшей мере два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара, произошедшего на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарске Иркутской области.