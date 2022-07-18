У оккупантов снова паника: ВСУ ударили по вражескому складу в Кадиевке

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"Параллельно с возгоранием "склада селитры и гуманитарки" в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не склада БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже привычным делом. Так же, как и суета, паника и крики "фсьо пропало" у орков. И снова крики, хаотическое спасение награбленного и панические настроения у оккупанта", – говорится в сообщении.

Напомним

В Лазурном Херсонской области ВСУ уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов.