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У оккупантов снова паника: ВСУ ударили по вражескому складу в Кадиевке

У оккупантов снова паника: ВСУ ударили по вражескому складу в Кадиевке

Киев • УНН

 • 207163 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинские военные ударили по очередному складу российских оккупантов в Кадиевке Луганской области. Рашисты пытаются спасти от огня награбленное. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает УНН.

Цитата

"Параллельно с возгоранием "склада селитры и гуманитарки" в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не склада БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже привычным делом. Так же, как и суета, паника и крики "фсьо пропало" у орков. И снова крики, хаотическое спасение награбленного и панические настроения у оккупанта", – говорится в сообщении.

Напомним

В Лазурном Херсонской области ВСУ уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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