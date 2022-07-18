Був у санаторії: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

Деталі

Як повідомили, ЗСУ розбили склад боєприпасів окупантів у Лазурному. Він був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".

Зокрема, військові рф активно продовжують укріплювати рубежі оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів. У багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.

Доповнення

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українські захисники знищили один ворожий склад боєприпасів та одну військову мінібазу противника на сході.