Був у санаторії: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Лазурному Херсонської області українські захисники знищили розташований у санаторії склад боєприпасів російських окупантів. Про це УНН пише з посиланням на зведення ОВА.
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Як повідомили, ЗСУ розбили склад боєприпасів окупантів у Лазурному. Він був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".
Зокрема, військові рф активно продовжують укріплювати рубежі оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів. У багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.
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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українські захисники знищили один ворожий склад боєприпасів та одну військову мінібазу противника на сході.