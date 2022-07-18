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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Был в санатории: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области

Был в санатории: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области

Киев • УНН

 • 177056 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Лазурном Херсонской области украинские защитники уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку ОВА.

Детали

Как сообщили, ВСУ разбили склад боеприпасов оккупантов в Лазурном. Он был расположен на берегу моря, в санатории "Чайка".

В частности, военные рф активно продолжают укреплять рубежи обороны железобетонными конструкциями. Продолжаются обстрелы освобожденных сел и соседних регионов. Во многих населённых пунктах повреждены практически все дома и другая инфраструктура.

Дополнение

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские защитники уничтожили один вражеский склад боеприпасов и одну военную минибазу противника на востоке.

Украинские Национальные Новости

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