Был в санатории: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Лазурном Херсонской области украинские защитники уничтожили расположенный в санатории склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Как сообщили, ВСУ разбили склад боеприпасов оккупантов в Лазурном. Он был расположен на берегу моря, в санатории "Чайка".
В частности, военные рф активно продолжают укреплять рубежи обороны железобетонными конструкциями. Продолжаются обстрелы освобожденных сел и соседних регионов. Во многих населённых пунктах повреждены практически все дома и другая инфраструктура.
Дополнение
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские защитники уничтожили один вражеский склад боеприпасов и одну военную минибазу противника на востоке.