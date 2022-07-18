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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35119 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В окупантів знову паніка: ЗСУ вдарили по ворожому складу в Кадіївці

В окупантів знову паніка: ЗСУ вдарили по ворожому складу в Кадіївці

Київ • УНН

 • 207165 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Українські військові вдарили по черговому складу російських окупантів у Кадіївці Луганської області. Рашисти намагаються врятувати від вогню награбоване. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

"Паралельно із загорянням "складу селітри і гуманітарки" в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також сталося самозапалювання "не складу БК і ПММ". Куріння у невстановелних місцях стає вже звичною справою. Так само, як і метушня, паніка і крики "фсьо прапало" у орків. І знову крики, хаотичне рятування награбованого і панічні настрої у окупанта", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Лазурному Херсонської області ЗСУ знищили розташований у санаторії склад боєприпасів російських окупантів.

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