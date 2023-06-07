У оккупантов сегодня "громко": сообщают о взрывах на Мелитопольщине и в Токмаке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня с утра сообщают о взрывах у российских оккупантов на Мелитопольщине и в Токмаке Запорожской области, проинформировал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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"Сразу в двух пока еще оккупированных населенных пунктах Запорожской области громко", - написал Федоров в Telegram.
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По его словам, жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о "мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части". "Рашисты пытались запускать "меткое ппо", однако опоздали", - указал Федоров.
Жители Токмака, по его словам, информируют о "по меньшей мере 6 взрывах".
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.