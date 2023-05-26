Мер Мелітополя: військові рф не випускають своїх зрадників, які намагаються втекти з окупованих територій

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“Вони масово вивозять свої родини, очікуючи контрнаступу і точно в них є паніка, тому що їх не випускають за межі тимчасово окупованої частини Запорізької області, тобто окупанти не випускають зрадників”, — каже УНН Федоров.

За словами мера міста Івана Федорова, окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ.

“Кількість ворожих військ та техніки збільшується. Це десятки тисяч. Завозять нових кадирівців, вагнерівців і простих „мобіків“. Їх направляють як у Мелітопольський район, так і на лінію фронту у Запорізькій області. Основні місця базування — вздовж Азовського узбережжя. Окупанти продовжують будувати лінії оборони, також почали процедуру затоплення полів, щоб ускладнити прохід українських військ під час контрнаступу”, — розповів УНН мер.

Наостанок російські загарбники намагаються якомога більшій кількості населення роздати свої паспорти. Вигадали навіть прискорену схему, каже мер міста.

“Упродовж місяця змусили всіх укласти нові договори на електропостачання, але при умові наявності російського паспорту, тож через місяць в жителів Мелітополя буде вибір: або російський паспорт, або без електрики вдома. Не кажучи вже про доступ до медицини, який також з російським паспортом. Основна мета окупантів — зробити з наших жителів заляканих жебраків”, — запевняє Федоров.

Більше про настрої, що панують на тимчасово окупованих територіях читайте в матеріалі - Вивозять культурні цінності та затоплюють поля: що відбувається в окупованих містах перед українським контрнаступом.