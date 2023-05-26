Мэр Мелитополя: военные рф не выпускают своих предателей, которые пытаются сбежать с оккупированных территорий

ukru
19:26 • 44562 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103214 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106791 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107039 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101374 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94091 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110060 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131285 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170772 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201918 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64232 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 38759 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 33770 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 42837 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21180 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170772 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201918 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143778 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150316 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64232 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103551 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120577 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156277 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163156 просмотра
Актуальное
Мэр Мелитополя: военные рф не выпускают своих предателей, которые пытаются сбежать с оккупированных территорий

Мэр Мелитополя: военные рф не выпускают своих предателей, которые пытаются сбежать с оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 1139060 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.

Цитата

“Они массово вывозят свои семьи, ожидая контрнаступления и точно у них есть паника, потому что их не выпускают за пределы временно оккупированной части Запорожской области, то есть оккупанты не выпускают предателей”, — говорит УНН Федоров.

По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

“Количество вражеских войск и техники увеличивается. Это десятки тысяч. Завозят новых кадыровцев, вагнеровцев и простых „мобиков“. Их направляют как в Мелитопольский район, так и на линию фронта в Запорожской области. Основные места базирования — вдоль Азовского побережья. Оккупанты продолжают строить линии обороны, также начали процедуру затопления полей, чтобы усложнить проход украинских войск во время контрнаступления”, — рассказал УНН мэр.

Напоследок российские захватчики пытаются как можно большему количеству населения раздать свои паспорта. Придумали даже ускоренную схему, говорит мэр города.

“В течение месяца заставили всех заключить новые договоры на электроснабжение, но при условии наличия российского паспорта, поэтому через месяц у жителей Мелитополя будет выбор: или российский паспорт, или без электричества дома. Не говоря уже о доступе к медицине, который также с российским паспортом. Основная цель оккупантов — сделать из наших жителей запуганных нищих”, — уверяет Федоров.

Больше о настроениях, царящих на временно оккупированных территориях читайте в материале - Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы