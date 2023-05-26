Мэр Мелитополя: военные рф не выпускают своих предателей, которые пытаются сбежать с оккупированных территорий

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“Они массово вывозят свои семьи, ожидая контрнаступления и точно у них есть паника, потому что их не выпускают за пределы временно оккупированной части Запорожской области, то есть оккупанты не выпускают предателей”, — говорит УНН Федоров.

По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

“Количество вражеских войск и техники увеличивается. Это десятки тысяч. Завозят новых кадыровцев, вагнеровцев и простых „мобиков“. Их направляют как в Мелитопольский район, так и на линию фронта в Запорожской области. Основные места базирования — вдоль Азовского побережья. Оккупанты продолжают строить линии обороны, также начали процедуру затопления полей, чтобы усложнить проход украинских войск во время контрнаступления”, — рассказал УНН мэр.

Напоследок российские захватчики пытаются как можно большему количеству населения раздать свои паспорта. Придумали даже ускоренную схему, говорит мэр города.

“В течение месяца заставили всех заключить новые договоры на электроснабжение, но при условии наличия российского паспорта, поэтому через месяц у жителей Мелитополя будет выбор: или российский паспорт, или без электричества дома. Не говоря уже о доступе к медицине, который также с российским паспортом. Основная цель оккупантов — сделать из наших жителей запуганных нищих”, — уверяет Федоров.

Больше о настроениях, царящих на временно оккупированных территориях читайте в материале - Вывозят культурные ценности и затапливают поля: что происходит в оккупированных городах перед украинским контрнаступлением.