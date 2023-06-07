В окупантів сьогодні "гучно": повідомляють про вибухи на Мелітопольщині та в Токмаку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні з ранку повідомляють про вибухи у російських окупантів на Мелітопольщині та в Токмаку Запорізької області, поінформував мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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"Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно", - написав Федоров у Telegram.
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З його слів, жителі селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про "потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини". "Рашисти намагались запускати "влучне ппо", проте запізнились", - вказав Федоров.
Жителі Токмака, з його слів, інформують про "щонайменше 6 вибухів".
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.