В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  120999 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  121590 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  129543 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  116875 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155657 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223858 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  413505 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175458 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131736 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102600 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  333308 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  380857 просмотра

В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

В оккупированном Северодонецке резко возросло количество нотариусов из-за того, что оккупанты "национализировали" жилье и заставляют жителей получать документы российского образца или же им грозит выселение.

Война •   •  5769 просмотра
В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Российские войска обстреляли многочисленные гражданские районы в Черниговской области, Украина, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак 23 апреля 2024 года.

Война •   •  15392 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.

Экономика •   •  12892 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

По словам руководителя МАГАТЭ, Ирану осталось несколько недель до того, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для создания атомной бомбы.

Новости Мира •   •  11361 просмотра
Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

В ночь на 23 апреля российские войска обстреляли управляемыми ракетами "УМПБ Д-30 СМ" Селидово Донецкой области, повредив по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль.

Общество •   •  13088 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.

Новости Мира •   •  11432 просмотра
Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который пытался направить российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передав врагу координаты.

Война •   •  11670 просмотра
В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf

Прокуратура Германии начала расследование в отношении концерна Knauf в связи с его вероятной причастностью к реконструкции оккупированного россией Мариуполя.

Новости Мира •   •  11903 просмотра
Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку концерна Knauf

В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 8 многоэтажных домов, 26 частных домов, учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  12600 просмотра
В Херсонской области вражеские обстрелы унесли жизни 2 человек, 6 ранены, есть попадание в критическую инфраструктуру - ОВА

Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия

В результате атаки российского беспилотника на Одессу были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, а также повреждены жилые дома и автомобили.

Война •   •  13523 просмотра
Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия