В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

Во временно оккупированном Северодонецке, где оккупанты начали "национализировать" жилье, возросло количество нотариусов. Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, передает УНН.

Детали

С тех пор, как оккупанты начали "отжимать" недвижимое имущество луганчан, в Северодонецке и других прифронтовых городах резко увеличилось количество нотариусов - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуги таких нотариусов недешевы и не имеют никакой юридической силы за пределами так называемой "лнр", однако альтернатива у оставшихся в городе жителей практически отсутствует - они столкнутся с угрозой выселения, в случае несвоевременного оформления документов российского образца, населения. Поэтому эти люди становятся основными клиентами "гастролеров".

"Противоправный раздел чужого жилья отвлек внимание местной оккупационной власти от решения вопроса со строительством свалки", - добавляют в ОГА. Пока в других городах уже оформляют земельные участки и готовятся сделать сметную документацию как можно дороже, в Северодонецке пока не определились с местом строительства объекта.

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