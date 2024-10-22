В оккупированном Мариуполе выпустили 30 "блогеров" для распространения кремлевской пропаганды - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты организовали школу для обучения пропагандистов в Мариуполе. 30 выпускников готовы распространять кремлевские фейки на временно оккупированных территориях Украины.
В Мариуполе состоялся первый выпуск «блогеров» - 30 дипломированных пропагандистов готовы распространять кремлевские фейки на ВОТ Украины, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным Центра, школу для обучения таких «специалистов» оккупанты организовали всего две недели назад, и уже сегодня выпускают «специалистов» по манипуляции сознанием.
В Алчевске детям провели мастер-класс по пропаганде. Коллаборантка Юлия Черепнина учила, как по путинским стандартам создавать фейки и дискредитировать украинскую идентичность, добавили в Центре.
«Цель? Воспитать поколение, которое будет мыслить в интересах агрессора. Это опасная стратегия, направленная на систематическое уничтожение украинской культуры», - говорится в сообщении.
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