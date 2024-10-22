В окупованому Маріуполі випустили 30 "блогерів" для поширення кремлівської пропаганди - Спротив
Київ • УНН
Окупанти організували школу для навчання пропагандистів у Маріуполі. 30 випускників готові поширювати кремлівські фейки на тимчасово окупованих територіях України.
У Маріуполі відбувся перший випуск "блогерів" — 30 дипломованих пропагандистів готові поширювати кремлівські фейки на ТОТ України, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними Центру, школу для навчання таких "спеціалістів" окупанти організували лише два тижні тому, і вже сьогодні випускають "фахівців" з маніпуляції свідомістю.
В Алчевську дітям провели майстер-клас з пропаганди. Колаборантка юлія черепніна навчала, як за путінськими стандартами створювати фейки та дискредитувати українську ідентичність, додали у Центрі.
"Мета? Виховати покоління, яке мислитиме в інтересах агресора. Це небезпечна стратегія, спрямована на систематичне знищення української культури", - зазначено у повідомленні.
Терористи посилюють контроль над підлітками на захоплених територіях - Спротив20.10.24, 03:57 • 21759 переглядiв