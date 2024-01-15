В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города
Историческая водонапорная башня в оккупированном Мариуполе разрушается из-за халатности россиян. Некогда культурный центр, башня была лишена всего имущества за два года оккупации.
Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров
В 2023 году украинские перевозчики осуществили 362 тыс. отправлений в Польшу, в том числе 68 тыс. перевозок топлива и 15 тыс. перевозок гуманитарных грузов. Это существенно больше, чем 307 тыс. в 2022 году и 229 тыс. в 2021 году.
Честная конкуренция или "уравниловка" государственного масштаба
Минфин разработал Законопроект, суть которого заключается в изменении условий для расчета рентной платы за использование радиочастотного ресурса Украины.
Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка
По словам вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, за прошедшую неделю армия беспилотников уничтожила 249 оккупантов и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники.
Мальдивы призывают Индию вывести войска
Мальдивы обратились к Индии с просьбой вывести свое военное присутствие из островного государства до 15 марта на фоне усиления связей с Китаем, что считается шагом, который согласуется с прокитайской позицией президента Мохамеда Муиззу.
В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет
Самолет упал в океан вблизи аэропорта Халф-Мун-Бэй в округе Сан-Матео, штат Калифорния. Власти пока не сообщили подробностей о причинах аварии и возможных жертвах.
"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН
Международные партнеры, в частности Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), помогут Украине в восстановлении децентрализованного энергетического сектора и ускорении "зеленого" перехода.
Пригласил посетить Украину и совместно поработать в бригадах ВСУ: Залужный поговорил с итальянским адмиралом Драгоне
Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
Латвия призывает правительство Франции не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже
Латвийские парламентарии обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поддержав предыдущие призывы украинских спортсменов не допустить россиян, которые поддерживают войну, к участию в них.
Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун
Российские войска активно пытаются захватить село Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, сообщает Александр Штупун.