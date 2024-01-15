В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города

Из-за отсутствия должного ухода во временно оккупированном Мариуполе начала разрушаться водонапорная башня, которая является городским историческим памятником. Об этом сообщили в на странице мариупольского городского совета в telegram, передает УНН.

За почти два года года оккупации россияне смогли только вынести из "Башни" все имущество. Сейчас архитектурный и исторический памятник доводят до аварийного состояния - говорится в сообщении.

Детали

Местные жители сняли видео, на котором можно увидеть, как часть кровли исторического памятника снесло ветром.

Эта башня была построена более 110-ти лет назад архитектором Виктором Нильсеном. Она пережила две Мировые войны, указано в сообщении.

До полномасштабного вторжения в здании открыли креативное пространство и культурно-туристический центр "Вежа". Там проходили выставки, лекции, встречи, экскурсии.

А в марте 2022 года исторический символ города стал убежищем для людей во время массированных обстрелов россиян.

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