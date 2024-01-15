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В окупованому Маріуполі через недбале ставлення росіян занепадає один з історичних символів міста

В окупованому Маріуполі через недбале ставлення росіян занепадає один з історичних символів міста

Київ • УНН

 • 25265 перегляди

Історична водонапірна вежа в окупованому Маріуполі руйнується через недбалість росіян. Колись культурний центр, вежа була позбавлена всього майна за два роки окупації.

Через відсутність належного догляду в тимчасово окупованому Маріуполі почала руйнуватися  водонапірна вежа, яка є міською історичною пам’яткою. Про це повідомили в на сторінці маріупольської міської ради в telegram, передає УНН.

За майже два роки роки окупації росіяни спромоглися лише винести з "Вежі" усе майно. Наразі архітектурну та історичну пам’ятку доводять до аварійного стану

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Місцеві жителі зняли відео, на якому можна побачити, як частину покрівлі історичної пам’ятки знесло вітром.

Цю вежу було побудовано понад 110-ти років тому архітектором Віктором Нільсеном. Вона пережила дві Світові війни, зазначено в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення у будівлі відкрили креативний простір та культурно-туристичний центр "Вежа". Там проходили виставки, лекції, зустрічі, екскурсії.

А в березні 2022 року історичний символ міста став прихистком для людей під час масованих обстрілів росіян.

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Ганна Оніщенко

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