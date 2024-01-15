В окупованому Маріуполі через недбале ставлення росіян занепадає один з історичних символів міста
Київ • УНН
Історична водонапірна вежа в окупованому Маріуполі руйнується через недбалість росіян. Колись культурний центр, вежа була позбавлена всього майна за два роки окупації.
Через відсутність належного догляду в тимчасово окупованому Маріуполі почала руйнуватися водонапірна вежа, яка є міською історичною пам’яткою. Про це повідомили в на сторінці маріупольської міської ради в telegram, передає УНН.
За майже два роки роки окупації росіяни спромоглися лише винести з "Вежі" усе майно. Наразі архітектурну та історичну пам’ятку доводять до аварійного стану
Деталі
Місцеві жителі зняли відео, на якому можна побачити, як частину покрівлі історичної пам’ятки знесло вітром.
Цю вежу було побудовано понад 110-ти років тому архітектором Віктором Нільсеном. Вона пережила дві Світові війни, зазначено в повідомленні.
До повномасштабного вторгнення у будівлі відкрили креативний простір та культурно-туристичний центр "Вежа". Там проходили виставки, лекції, зустрічі, екскурсії.
А в березні 2022 року історичний символ міста став прихистком для людей під час масованих обстрілів росіян.
У Львові з-під завалів знищеного росіянами музею дістали фортепіано Шухевича05.01.24, 21:49 • 34957 переглядiв