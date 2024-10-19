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Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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В оккупированном Луганске взорвалось авто с российским майором - ГУР

В оккупированном Луганске взорвалось авто с российским майором - ГУР

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 09:06  •  3125 просмотра

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В центре оккупированного Луганска взорвался автомобиль с российским майором Дмитрием Первухой.

В центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль с российским майором Дмитрием Первухой, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН

Детали

"18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ Патриот. Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Первуха Дмитрий Владимирович. В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик - уничтожен", - сообщили в ГУР МОУ в Telegram.

Как отметили в разведке, Первуха находился на службе подчиненного генштабу вс рф 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей  пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирске. На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы", указали в ГУР.

"ГУР МО напоминает - за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - отметили в разведке.

"Вампир" пограничников vs российский танк: впечатляющее видео боя с Луганщины17 октября 2024, 14:01 • 12202 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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