В окупованому Луганську вибухнуло авто з російським майором - ГУР
Київ • УНН
У центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль з російським майором дмітрієм пєрвухою.
У центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль з російським майором дмітрієм пєрвухою, повідомили у ГУР МОУ у суботу, пише УНН.
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"18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор пєрвуха дмітрій владіміровіч. Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник - знищений", - повідомили у ГУР МОУ у Telegram.
Як зазначили у розвідці, пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті новосібірск. На окупованих територіях України майор пєрвуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби", зазначили у ГУР.
"ГУР МО нагадує - за кожен злочин проти України буде справедлива відплата. Слава Україні!" - наголосили у розвідці.
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