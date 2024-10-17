"Вампір" прикордонників vs російський танк: вражаюче відео бою з Луганщини
Київ • УНН
Українські прикордонники з бригади "Помста" знищили російський танк біля Кремінної на Луганщині. Дрон "Вампір" атакував ворожу техніку, також було знищено кілька одиниць автомобільної техніки та укриттів противника.
Бійці бригади "Помста" знищили російський танк на Луганщині, в районі Кремінної. У Держприкордонслужбі показали вражаюче відео, передає УНН.
"Важкий бомбер "Вампір" розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон захисників", - йдеться у повідомленні.
Цієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів.