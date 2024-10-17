"Вампир" пограничников vs российский танк: впечатляющее видео боя с Луганщины
Киев • УНН
Украинские пограничники из бригады "Месть" уничтожили российский танк возле Кременной на Луганщине. Дрон "Вампир" атаковал вражескую технику, также было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и укрытий противника.
Бойцы бригады "Месть" уничтожили российский танк на Луганщине, в районе Кременной. В Госпогранслужбе показали впечатляющее видео, передает УНН.
"Тяжелый бомбер "Вампир" разрядил во вражеский панцерник два боекомплекта. Тот разлетелся вдребезги так, что одна из запчастей едва не задела дрон защитников", - говорится в сообщении.
Этой же ночью пограничники также уничтожили несколько единиц автомобильной техники противника и его укрытий.