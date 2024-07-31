Число случаев заболевания по сравнению с 2023 годом составил 20-30%. В Севастополе – 50-60%. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Крым.Реалии.

Детали

В оккупированном Крыму и Севастополе растет заболеваемость кишечной инфекцией. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями и энтеровирусной инфекций на полуострове зафиксирован роспотребнадзором (федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

По сравнению с 2023 годом составил 20–30%, а в Севастополе – 50–60%, риски заражения повышаются, если пренебрегать личной гигиеной и пить сырую воду, говорится в сообщении. Накануне Центр национального сопротивления со ссылкой на письмо из взломанной хакерской группой "Кібер Спротив" почты одного из сотрудников подконтрольного россии минздрава Крыма сообщал, что в Крыму зафиксирована вспышка заболевания холерой.

В столице существенно растет заболеваемость коронавирусом - КГГА