В последнее время в Киеве существенно повысился заболеваемости COVID-19. В частности, в столице увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН.

Детали

Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях течения болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных - 18 детей - подчеркнула Валентина Гинзбург.

По данным ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200.

С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

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Дополнение

Валентина Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом. В частности, нужно:

следить за личной гигиеной;

мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами;



избегать закрытых помещений с большим скоплением людей;



часто проветривать помещение;



проводить влажную уборку дома и на работе.



И, главное, категорически соблюдать правило - "Заболел - сиди дома!". Почувствовали недомогание - по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, человека старшего возраста) может стать смертельным. (...) Поэтому алгоритм действий должен быть следующим: заболели - остались дома - обратились к врачу - протестировались и неуклонно придерживаетесь всех рекомендаций до полного выздоровления - подчеркнула Валентина Гинзбург.

Напомним

В июне в Украине 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса.