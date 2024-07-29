В Киеве зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Количество госпитализированных увеличилось с 20 до 73 человек, среди которых 18 детей, а ежедневно в больницы попадает около 20 новых пациентов.
В последнее время в Киеве существенно повысился заболеваемости COVID-19. В частности, в столице увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН.
Детали
Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях течения болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных - 18 детей
По данным ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200.
С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.
У МОЗ пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація 23 июля 2024, 12:18 • 13100 просмотров
Дополнение
Валентина Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом. В частности, нужно:
И, главное, категорически соблюдать правило - "Заболел - сиди дома!". Почувствовали недомогание - по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, человека старшего возраста) может стать смертельным. (...) Поэтому алгоритм действий должен быть следующим: заболели - остались дома - обратились к врачу - протестировались и неуклонно придерживаетесь всех рекомендаций до полного выздоровления
Напомним
В июне в Украине 15 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - преимущественно после употребления вяленой рыбы и домашних консервов из мяса.