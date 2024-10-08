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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: что известно

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:59  •  2633 просмотра

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Жители временно оккупированного Крыма слышали два мощных взрыва 8 октября. Звуки взрывов были слышны от Севастополя до Мисхора, а также в Бахчисарайском районе и Ялте.

Жители временно оккупированного полуострова сегодня, 8 октября, слышали мощные взрывы, сообщает «Крымский ветер», передает УНН

Детали 

«Два взрыва слышали подписчики от Севастополя до Мисхора», - говорится в сообщении „Крымского ветра“. 

Также слышали два мощных взрыва жители из Бахчисарайского района и Ялты. 

Напомним 

В июле глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.

Президент Владимир Зеленский комментируя, когда будет разрушен Крымский мост отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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