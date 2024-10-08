В оккупированном Крыму прогремели взрывы: что известно
Киев • УНН
Жители временно оккупированного Крыма слышали два мощных взрыва 8 октября. Звуки взрывов были слышны от Севастополя до Мисхора, а также в Бахчисарайском районе и Ялте.
Жители временно оккупированного полуострова сегодня, 8 октября, слышали мощные взрывы, сообщает «Крымский ветер», передает УНН.
Детали
«Два взрыва слышали подписчики от Севастополя до Мисхора», - говорится в сообщении „Крымского ветра“.
Также слышали два мощных взрыва жители из Бахчисарайского района и Ялты.
Напомним
В июле глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост должен быть разрушен.
Президент Владимир Зеленский комментируя, когда будет разрушен Крымский мост отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство.