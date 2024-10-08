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В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

Київ • УНН

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Жителі тимчасово окупованого Криму чули два потужні вибухи 8 жовтня. Звуки вибухів були чутні від Севастополя до Місхора, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.

Жителі тимчасово окупованого півострова сьогодні, 8 жовтня, чули потужні вибухи, повідомляє "Кримський вітер", передає УНН

Деталі 

"Два вибухи чули підписники від Севастополя до Місхора", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру". 

Також чули два потужні вибухи жителі з Бахчисарайського району та Ялти. 

Нагадаємо 

В липня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйнований.

Президент Володимир Зеленський коментуючи, коли буде зруйновано Кримський міст зазначив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
yaltaЯлта
krymКрим
sevastopolСевастополь

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