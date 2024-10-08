В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
Жителі тимчасово окупованого Криму чули два потужні вибухи 8 жовтня. Звуки вибухів були чутні від Севастополя до Місхора, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.
Жителі тимчасово окупованого півострова сьогодні, 8 жовтня, чули потужні вибухи, повідомляє "Кримський вітер", передає УНН.
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"Два вибухи чули підписники від Севастополя до Місхора", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".
Також чули два потужні вибухи жителі з Бахчисарайського району та Ялти.
Нагадаємо
В липня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст має бути зруйнований.
Президент Володимир Зеленський коментуючи, коли буде зруйновано Кримський міст зазначив, що ГУР вміє здивувати інформаційний простір.