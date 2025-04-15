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В оккупированном Крыму больше всего задерживают за "дискредитацию вс рф" - представитель Меджлиса

Киев • УНН

 • 5832 просмотра

В 2025 году в Крыму зафиксировали 38 задержаний, 14 из которых - за "дискредитацию" армии рф. Также оккупанты проводят обыски и допросы, особенно среди крымских татар.

В оккупированном Крыму больше всего задерживают за "дискредитацию вс рф" - представитель Меджлиса

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики больше всего задерживают людей, в том числе крымских татар, из-за так называемой "дескредитации вооруженных сил рф". Об этом рассказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев во время пресс-конференции по анализу нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I квартал 2025 года во вторник, пишет УНН.

Детали

"За государственную измену было 13 задержаний, по "делу Хизб-ут Тахрир" - 5, за дискредитацию вооруженных сил российской федерации 14 задержаний, пропаганда или демонстрирование "экстремистской" символики - 2 задержания, публичные призывы к "экстремистской" деятельности через применение интернета - 3, без причины задержали 1 человека", - рассказал Бариев.

Также он сообщил, что в целом за первые три месяца 2025 года было проведено 38 задержаний, среди них 12 - крымских татар.

Нарушение прав человека в Крыму за первый квартал 2025 года: было зафиксировано 38 задержаний, из них 12 - против представителей коренного крымско-татарского народа

- рассказал Бариев.

Кроме того, было проведено 13 обысков, из них 7 - у крымских татар. Также зафиксировано 36 арестов, из них 21 - в отношении крымских татар. Также российские захватчики провели 44 допроса, из них 16 - крымских татар.

"Нарушение права на справедливый суд за указанный период было зафиксировано 70 таких случаев, из них 39 в отношении крымских татар. Что касается нарушения прав на здоровье, то зафиксировано 17 таких случаев, из них 12 в отношении представителей крымско-татрского народа", - сообщил Бариев.

Он добавил, что по состоянию на сегодня наблюдается тенденция снижения количества обысков, но распространяется практика похищений.

"К человеку могут прийти посреди ночи, забрать, провести обыск. Потом отпустить при условии, что он не будет говорить об этом в голос", - объяснил тактику оккупантов член Меджлиса.

Дополнение

В российской тюрьме погиб крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан российскими оккупантами весной 2023 года после многочисленных обысков в его доме Херсонской области.

После 9-ти лет заключения в российской колонии на свободу вышли три крымских политзаключенных по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир - Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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