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Financial Times

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The Guardian

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В окупованому Криму найбільше затримують за "дискредитацію зс рф" - представник Меджлісу

Київ • УНН

 • 6006 перегляди

У 2025 році в Криму зафіксували 38 затримань, 14 з яких - за "дискредитацію" армії рф. Також окупанти проводять обшуки та допити, особливо серед кримських татар.

В окупованому Криму найбільше затримують за "дискредитацію зс рф" - представник Меджлісу

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники найбільше затримують людей, у тому числі кримських татар, через так звану "дескридитацію збройних сил рф". Про це розповів голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв під час пресконференції щодо аналізу порушень прав людини в окупованому Криму за І квартал 2025 року у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За державну зраду було 13 затримань, за "справу Хізб-ут Тахрір" - 5, за дискредитацію збройних сил російської федерації 14 затримань, пропаганда чи демонстрування "екстремістської" символіки - 2 затримання, публічні заклики до "екстремістської" діяльності через застосування інтернету - 3, без причини затримали 1 особу", - розповів Барієв.

Також він повідомив, що загалом за перші три місяці 2025 року було проведено 38 затримань, серед них 12 - кримських татар.

Порушення прав людини в Криму за перший квартал 2025 року: було зафіксовано 38 затримань, з них 12 - проти представників корінного кримсько-татарського народу

- розповів Барієв.

Окрім того, було проведено 13 обшуків, з них 7 у кримських татар. Також зафіксовано 36 арештів, з них 21 - щодо кримських татар. Також російські загарбники провели 44 допити, з них 16 - кримських татар.

"Порушення права на справедливий суд за означений період було зафіксовано 70 таких випадків, з них 39 щодо кримських татар. Щодо порушення прав на здоров'я, то зафіксовано 17 таких випадків, з них 12 щодо представників кримсько-татрського народу", - повідомив Барієв.

Він додав, що станом на сьогодні спостерігається тенденція зниження кількості обшуків, але поширюється практика викрадень.

"До людини можуть прийти посеред ночі, забрати, провести обшук. Потім відпустити за умови, що вона не буде говорити про це в голос", - пояснив тактику окупантів член Меджлісу.

Доповнення

У російській тюрмі загинув кримськотатарський в’язень Рустем Віратті, який був затриманий російськими окупантами навесні 2023 року після численних обшуків у його домі Херсонської області.

Після 9-ти років увʼязнення в російській колонії на волю вийшли три кримські політвʼязні у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір - Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров.

Павло Зінченко

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