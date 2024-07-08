В "Охматдете" продолжаются аварийно-спасательные работы, больница под круглосуточной охраной полиции - Клименко

Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" продолжаются, медучреждение под круглосуточной охраной. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

"По состоянию на 21:30 аварийно-спасательные работы в "Охматдете" продолжаются. Больница под круглосуточной охраной полиции", - сообщил Клименко.

Кроме того, министр внутренних дел Украины рассказал о ходе поисково-спасательной операции, которая началась в первые минуты после удара россии.

"11:10 прилет ракеты. Все силы правопорядка были направлены на локации. В первую очередь это касалось детской больницы "Охматдет". В течение получаса прибыли 600 работников ГСЧС, Национальной полиции и патрульной службы Национальной гвардии", - отметил Клименко.

Кроме подразделений системы МВД, кирпичи и обломки зданий начали разбирать медперсонал, волонтеры, неравнодушные киевляне. В короткие сроки удалось перевезти более 100 тяжелобольных детей в другие больницы города.

"Цель у всех была одна - максимально быстро разобрать завалы для того, чтобы деблокировать людей, в частности детей, которые могли находиться в этом здании медучреждения", - отметил Игорь Клименко.

К вечеру глава МВД показал последствия террористического российского удара партнерам, дипломатам, представителям других стран.

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