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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Охматдете" продолжаются аварийно-спасательные работы, больница под круглосуточной охраной полиции - Клименко

В "Охматдете" продолжаются аварийно-спасательные работы, больница под круглосуточной охраной полиции - Клименко

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 19:02  •  15041 просмотра

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В детской больнице "Охматдет" в Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара: учреждение находится под круглосуточной охраной.

Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" продолжаются, медучреждение под круглосуточной охраной. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

"По состоянию на 21:30 аварийно-спасательные работы в "Охматдете" продолжаются. Больница под круглосуточной охраной полиции", - сообщил Клименко.

Кроме того, министр внутренних дел Украины рассказал о ходе поисково-спасательной операции, которая началась в первые минуты после удара россии.

"11:10 прилет ракеты. Все силы правопорядка были направлены на локации. В первую очередь это касалось детской больницы "Охматдет". В течение получаса прибыли 600 работников ГСЧС, Национальной полиции и патрульной службы Национальной гвардии", - отметил Клименко.

Кроме подразделений системы МВД, кирпичи и обломки зданий начали разбирать медперсонал, волонтеры, неравнодушные киевляне. В короткие сроки удалось перевезти более 100 тяжелобольных детей в другие больницы города.

"Цель у всех была одна - максимально быстро разобрать завалы для того, чтобы деблокировать людей, в частности детей, которые могли находиться в этом здании медучреждения", - отметил Игорь Клименко.

К вечеру глава МВД показал последствия террористического российского удара партнерам, дипломатам, представителям других стран.

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей8 июля 2024, 18:33 • 22322 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
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