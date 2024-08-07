В ОК "Запад" отреагировали на фейк о "мобилизации" и студентах в поезде на Закарпатье
Киев • УНН
Оперативное командование "Запад" отреагировало на фейк о якобы "мобилизации" студента-первокурсника в поезде на Закарпатье, заявив, что "на фото не военнослужащий ВСУ, это - пограничник, который проверяет документы".
Оперативное командование "Запад" отреагировало на фейк о якобы "мобилизации" и "студентах-первокурсниках" в поезде на Закарпатье, заявив, что "на фото не военнослужащий ВСУ, это - пограничник, который проверяет документы", пишет УНН.
Детали
"Военнослужащие ТЦК мобилизовали в одном из поездов студентов-первокурсников! Будет ли хоть один день, чтобы журналисты не опубликовали недостоверную информацию о ТЦК? Если и будет, то явно не сегодня. Итак, на Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных. Заявили, что это военнослужащие ТЦК, которые мобилизуют граждан. Это неправда. На фото не военнослужащий ВСУ, это - пограничник, который проверяет документы", - заявили в оперативном командовании "Запад".
В ОК "Запад" призвали при этом к информационной гигиене.
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