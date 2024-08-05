По факту событий под ТЦК в Ковеле в Волынской области, где 3 августа собрались люди, открыто два уголовных производства, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

В полиции указали, что в тот день в полицию поступило сообщение о том, что возле помещения местного ТЦК и СП собрались несколько десятков человек, которые выражают недовольство работой подразделения ВСУ.

На место направили наряды полиции для охраны общественного порядка. Также работала следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) и ч. 1 ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного Кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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