В Волынском областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию в Ковеле, где вчера люди собрались под ТЦК и призвали к бунту против действий военных. В ТЦК отметили, что конфликт использовали российские спецслужбы. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Волынского областного ТЦК и СП.

Детали

В сообщении учреждения объясняется, что во время проверки военно-учетных данных было обнаружено трех мужчин, которые не имели при себе соответствующих документов. Их пригласили в Ковельский ТЦК для проверки их отношения к военной службе. В сообщении подчеркивается, что, как и предусматривает законодательство, задержание и доставка таких граждан в ТЦК и СП осуществляются исключительно представителями национальной полиции.

Однако, некоторые из граждан трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, распространившиеся вчера по социальным сетям Ковельской территориальной общины и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях - добавили в сообщении.

Отмечено также, что обстоятельства ситуации в Ковеле свидетельствуют о том, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы".

На это указывают и следующие методы их работы - эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению. Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками - написали в Волынском ТЦК.

Там добавили, что ситуация была спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мероприятиям мобилизации, а также препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Она также будет иметь правовые последствия для тех, кто подстрекал граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом активное участие.

Контекст

В соцсетях распространяется ряд видео из-под здания ТЦК в Ковеле, где 3 августа собралась толпа, требовавшая отпустить трех мужчин, которые были доставлены в здание для проверки военно-учетных данных. Местное СМИ "Ковель медиа" со ссылкой на очевидцев пишет, что в результате конфликта работники ТЦК выпустили этих мужчин.

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