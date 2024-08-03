В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, который произошел на улице Пироговская. Речь идет о драке, кадры которой распространяются в соцсетях. В ТЦК уверяют, что их сотрудники и военнослужащие роты охраны действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, передает УНН.

По данным Одесского обасного ТЦК и СП, 3 августа 2024 года на улице Пироговская, в городе Одесса произошел инцидент, связанный с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц.

"Установлено, что во время заезда транспортного средства на территорию центра, эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Работники территориального центра и военнослужащие роты охраны действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, препятствуя незаконному оставлению территории военнообязанным", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что представители ТЦК и СП как составная часть Вооруженных Сил Украины действуют исключительно в рамках действующего законодательства и нормативных документов, придерживаясь высоких стандартов ответственности и дисциплины.

Напомним

В сети распространяется видео конфликта в Одессе между представителями ТЦК и тремя женщинами, которые пытались "отбить" мужчину.

Местному телеграмм-каналу девушка, которая снимала конфликт с ТЦК сообщила, что якобы представители ТЦК сегодня утром забрали ее отца в бус и отобрали у него телефон. Потом семье мужчины все же удалось узнать, куда его увезли и они приехали убедиться, что с ним все хорошо.