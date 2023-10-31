В Офисе Президента отреагировали на статью Time о Зеленском

Цитата

“Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Иногда эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания”, — отметил Подоляк.

Детали

Советник главы Офиса Президента не считает, что “есть какая-то озлобленность”, а также он опроверг обвинения будто в ОП наших партнеров считают предателями.

Впрочем, он добавил, что сегодня от союзников “хотелось бы более четкой фиксации, конкретики и понимания”. В частности, по словам Подоляка, Президент требует от западных партнеров понимания того, какая стратегия у Украины, и как она реализуется.

“Есть объективные вещи, о которых надо говорить. Мы о них уже, кстати, говорили неоднократно... Поэтому надо все же увеличить скорость поставки той или иной техники в Украину или больше прилагать усилия, скажем, к тому, чтобы Украина имела все ресурсы для справедливой финализации этой войны. Тут есть немножко непонимание, почему медленно мы это делаем”, — добавил Михаил Подоляк.

Советник Офиса Президента также отметил, что упоминаемые в статье Time анонимные источники “это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский снова попал на обложку Time

Контекст

“Одинокая борьба Владимира Зеленского”. С таким заголовком вышла статья журналиста Саймона Шустера, попавшая на обложку журнала Тime. Именно эта статья вызвала немалый резонанс в украинском обществе.

В своем материале Саймон Шустер проанализировал ситуацию и перспективы для Украины, использовав за основу озвученные после визита в США в сентябре заявления Владимира Зеленского и некоторых людей из его окружения.

В частности, журналист отметил, что Зеленский чувствует себя “разъяренным” и “преданным”, но продолжает верить в победу.

В тексте автор много рассуждает о персональном отношении Зеленского к ходу и развязке войны, о мобилизации и контрнаступлении, помощи от партнеров, состоянии энергосистемы, коррупции и т.д.

Среди прочего, в материале есть предположение, что вероятно уволят по меньшей мере одного генерала, который “отвечает за контрнаступление” из-за якобы “медленного прогресса Украины на фронте”. Однако, никто в Офисе Президента, Министерстве обороны или Генштабе ВСУ на эти упреки не отреагировал.