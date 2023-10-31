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В Офісі Президента відреагували на статтю Time про Зеленського

Київ • УНН

 • 68756 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував позицію ОП щодо статті, що спричинила резонанс в Україні. Зокрема, він назвав колонку авторства Саймона Шустера в американському виданні Time “субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста”, Про це Подоляк заявив в етері Радіо Свобода, передає УНН.

В Офісі Президента відреагували на статтю Time про Зеленського

Цитата

“Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання”, — відзначив Подоляк.

Деталі

Радник голови Офісу Президента не вважає, що “є якась розлюченість”, а також він спростував звинувачення ніби в ОП наших партнерів вважають зрадниками.

Втім, він додав, що сьогодні від союзників “хотілось би більш чіткої фіксації, конкретики та розуміння”. Зокрема, за словами Подоляка, Президент жадає від західних партнерів розуміння того, яка стратегія в України, та як вона реалізується.

“Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово... Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо”, — додав Михайло Подоляк.

Радник Офісу Президента також зазначив, що згадувані у статті Time анонімні джерела “це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський знову потрапив на обкладинку Time

Контекст

“Самотня боротьба Володимира Зеленського”. Із таким заголовком вийшла стаття журналіста Саймона Шустера, що потрапила на обкладинку журналу Тime. Саме ця стаття викликала чималий резонанс в українському суспільстві.

У своєму матеріалі Саймон Шустер проаналізував ситуацію та перспективи для України, використавши за основу озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського і деяких людей із його оточення.

Зокрема, журналіст відзначив, що Зеленський почувається “розлюченим” і “зрадженим”, але продовжує вірити в перемогу.
У тексті автор багато розмірковує про персональне ставлення Зеленського до ходу і розв’язки війни, про мобілізацію та контрнаступ, допомогу від партнерів, cтан енергосистеми, корупцію тощо.

Серед іншого, у матеріалі є припущення, що ймовірно звільнять щонайменше одного генерала, який “відповідає за контрнаступ” через буцімто “повільний прогрес України на фронті”. Однак, ніхто в Офісі Президента, Міністерстві оборони чи Генштабі ЗСУ на ці закиди не зреагував.

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