В Офисе Генпрокурора назвали основные версии взрывов на складах Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Офисе Генпрокурора Украины назвали четыре основные версии взрывов на складах Минобороны. Об этом шла речь во время рабочей встречи с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.
"В ходе расследования, среди основных версий, был определен причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годов допрошено более 1,5 тыс. свидетелей, назначено около 500 экспертиз.
Добавим, Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии ВР к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.
Напомним, Рада продлила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины.