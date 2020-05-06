В Офисе Генпрокурора назвали основные версии взрывов на складах Минобороны

"В ходе расследования, среди основных версий, был определен причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступления пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годов допрошено более 1,5 тыс. свидетелей, назначено около 500 экспертиз.

Добавим, Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии ВР к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.

Напомним, Рада продлила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины.