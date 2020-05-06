Вибухи на складах Міноборони: допитано понад 1,5 тис. свідків, призначено близько 500 експертиз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У рамках розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 допитано понад 1,5 тис. свідків, призначено близько 500 експертиз. Про це йшлось сьогодні в Офісі Генерального прокурора під час робочої зустрічі із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу.
"Загалом упродовж 2017-2020 років у рамках кримінального провадження проведено понад 600 оглядів приміщень, транспортних засобів, місця події та безпосередньо території арсеналу. Допитано понад 1500 свідків та потерпілих. Достовірність одержаних показань прямих свідків та очевидців події перевірено із застосуванням поліграфа та подальшим проведенням судово-психологічних експертиз. Задля установлення причин вибухів та завданих збитків призначено близько 500 судових експертиз", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Офісу, вже отримано висновки експертних досліджень військового майна, техніки та озброєння; висновки пожежно-технічної, вибухотехнічної, судово-хімічної, військової експертиз; а також матеріали відео – звукозапису, фототехнічних, товарознавчих та судово-психологічних експертиз. Проведення інших експертиз триває.
Як повідомляв УНН, Офіс Генерального прокурора долучить звіт Тимчасової слідчої комісії ВР до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.