Взрывы на складах Минобороны: допрошено более 1,5 тыс. свидетелей, назначено около 500 экспертиз
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В рамках расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 года допрошено более 1,5 тыс. свидетелей, назначено около 500 экспертиз. Об этом шла речь сегодня в Офисе Генерального прокурора во время рабочей встречи с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.
"В целом на протяжении 2017-2020 годов в рамках уголовного производства проведено более 600 осмотров помещений, транспортных средств, места происшествия и непосредственно территории арсенала. Допрошено более 1500 свидетелей и потерпевших. Достоверность полученных показаний прямых свидетелей и очевидцев происшествия проверено с применением полиграфа и последующим проведением судебно психологических экспертиз. Для установления причин взрывов и нанесенного ущерба назначено около 500 судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
По информации Офиса, уже получены выводы экспертных исследований военного имущества, техники и вооружения; выводы пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, военной экспертиз; а также материалы видео - звукозаписи, фототехнических, товароведных и судебно-психологических экспертиз. Проведение других экспертиз продолжается.
Как сообщал УНН, Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии ВР к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее.