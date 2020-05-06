Венедіктова про розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії: звіт ТСК долучать до матеріалів

Як повідомили у пресслужбі, 6 травня в Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 роки із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ.

Зокрема, учасники зібрання обговорили стан досудового розслідування кримінального провадження щодо вибухів на 65 арсеналі ГРАУ Збройних Сил України у м. Балаклія Харківської області та звіт парламентської ТСК щодо цих подій, йдеться у повідомленні.

“Нам важливий парламентський контроль, тому ми зібралися обговорити висновки ТСК з представниками слідства, процесуальними керівниками та експертами. Ми ознайомились із матеріалами, які одержали депутати та заслухали версії слідства. Звіт Тимчасової слідчої комісії Офіс Генерального прокурора долучить до матеріалів кримінального провадження і ретельно вивчить. Органи правопорядку усвідомлюють усю повноту відповідальності за ефективне забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення винних у вибухах на всіх стратегічних об’єктах”, — заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

В Офісі додали, що наразі слідчими Служби безпеки України, які здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, документи з висновками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки витребувані у встановленому законом порядку.

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Після їх вивчення буде вирішено питання про призначення комплексної комісійної судової експертизи із залученням відповідних фахівців з метою забезпечення об’єктивності, прозорості та достовірності розслідування, додали в Офісі.

Загалом упродовж 2017-2020 років у рамках кримінального провадження проведено понад 600 оглядів приміщень, транспортних засобів, місця події та безпосередньо території арсеналу. Допитано понад 1500 свідків та потерпілих. Достовірність одержаних показань прямих свідків та очевидців події перевірено із застосуванням поліграфа та подальшим проведенням судово-психологічних експертиз. Задля установлення причин вибухів та завданих збитків призначено близько 500 судових експертиз, йдеться у повідомленні.

За даними Офісу, вже отримано висновки експертних досліджень військового майна, техніки та озброєння; висновки пожежно-технічної, вибухотехнічної, судово-хімічної, військової експертиз; а також матеріали відео — звукозапису, фототехнічних, товарознавчих та судово-психологічних експертиз. Проведення інших експертиз триває.

“У ході розслідування, серед основних версій, було визначено причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори, а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата та інші”, — йдеться у повідомленні.

Розслідування кримінального провадження триває і перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що Рада продовжила роботу ТСК із розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів на півроку. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати України.