Венедиктова о расследовании взрывов боеприпасов в Балаклее: отчет ВСК приобщат к материалам

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 18283 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 87396 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112911 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 184294 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 187271 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 394416 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227430 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503510 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349767 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230898 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 11268 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 10419 просмотра

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 7592 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 6898 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 10114 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 146039 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 134008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221968 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 394416 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 18283 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39812 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39337 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46780 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76981 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Венедиктова о расследовании взрывов боеприпасов в Балаклее: отчет ВСК приобщат к материалам

Киев • УНН

 • 20899 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установления виновных во взрывах на всех стратегических объектах. Офис Генерального прокурора приобщит отчет Временной следственной комиссии ВР к материалам расследования взрывов боеприпасов в Балаклее. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Венедиктова о расследовании взрывов боеприпасов в Балаклее: отчет ВСК приобщат к материалам

Как сообщили в пресс-службе, 6 мая в Офисе Генерального прокурора состоялась рабочая встреча по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годы с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений.

В частности, участники собрания обсудили состояние досудебного расследования уголовного производства в отношении взрывов на 65 арсенале ГРАУ Вооруженных Сил Украины в пгт. Балаклея Харьковской области и отчет парламентской ВСК по этим событиям, говорится в сообщении.

"Нам важен парламентский контроль, поэтому мы собрались обсудить выводы ВСК с представителями следствия, процессуальными руководителями и экспертами. Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты и заслушали версии следствия. Отчет Временной следственной комиссии Офис Генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит. Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установления виновных во взрывах на всех стратегических объектах", - заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В Офисе добавили, что сейчас следователями Службы безопасности Украины, осуществляющими досудебное расследование в этом уголовном производстве, документы с выводами Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы истребованы в установленном законом порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две полярные версии событий

После их изучения будет решен вопрос о назначении комплексной комиссионной судебной экспертизы с привлечением соответствующих специалистов с целью обеспечения объективности, прозрачности и достоверности расследования, добавили в Офисе.

В целом на протяжении 2017-2020 годов в рамках уголовного производства проведено более 600 осмотров помещений, транспортных средств, места происшествия и непосредственно территории арсенала. Допрошено более 1500 свидетелей и потерпевших. Достоверность полученных показаний прямых свидетелей и очевидцев происшествия проверено с применением полиграфа и последующим проведением судебно-психологических экспертиз. Для установления причин взрывов и нанесенного ущерба назначено около 500 судебных экспертиз, говорится в сообщении.

По данным Офиса, уже получены выводы экспертных исследований военного имущества, техники и вооружения; выводы пожарно-технической, взрывотехнической, судебно-химической, военной экспертиз; а также материалы видео - звукозаписи, фототехнических, товароведных и судебно-психологических экспертиз. Проведение других экспертиз продолжается.

"В ходе расследования, среди основных версий, было определено причастность к совершению преступления военных должностных лиц, с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; наступление пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы, а также совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата и другие", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что Рада продлила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов в полгода. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93