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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Офисе президента прокомментировали бои в Курской области

В Офисе президента прокомментировали бои в Курской области

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 21:04  •  3118 просмотра

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал события в Курской области РФ. Он заявил, что отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердит мнение о "прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал события в Курской области РФ. Он заявил, что отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердит мнение о "крепкой сознательной взаимосвязи россиян с их властью". Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого", - отметил Подоляк.

Контекст

Минобороны России вечером 6 августа подтвердило, что в Курской области России продолжаются бои. Туда выдвинулись резервы российских войск. Там заявили, что около 8 утра по московскому времени до трехсот украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 ББМ атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ.

Это, отметили в Минобороны России, произошло в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе.

В МО РФ утверждают, что к этому причастны военные 22-й механизированной бригады ВСУ. Суспільне обратилось за комментарием в пресс-службу этой бригады. Там заявили, что сейчас ситуацию не комментируют. Также этого не делают в Генштабе ВСУ.

На события в Курской области РФ отреагировали в США. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки общаются с Украиной относительно операции в Курской области России. Он добавил, что нет ничего необычного в том, что "украинцы не сообщают нам о своей точной тактике до того, как они ее реализуют".

Білий дім хоче отримати пояснення від українців: Вашингтон про ситуацію у курській області рф 7 августа 2024, 17:31 • 41017 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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