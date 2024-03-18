В Офисе Президента ответили на слова путина о "санитарной зоне"

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в понедельник, что идея российского диктатора владимира путина о создании "буферной зоны" в Украине является явным признаком того, что москва планирует эскалацию. Об этом Подоляк сказал в комментарии Reuters, пишет УНН.

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"Это... прямое явное заявление о том, что война будет только обостряться", - заявил в письменном заявлении Reuters Михаил Подоляк.

"Все это является прямым свидетельством того, что российская федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях с учетом абсолютных суверенных прав других стран", - сказал он.

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путин сделал этот комментарий о возможности создания "санитарной зоны" в воскресенье после того, как получил очередной срок в кремле на трехдневных выборах, которые Запад назвал фикцией.