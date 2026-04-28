В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Киев • УНН
Польша передала рф археолога Бутягина в рамках обмена с беларусью, несмотря на запрос Украины на экстрадицию. Его подозревают в незаконных раскопках в Крыму.
Арестованного археолога Александра Бутягина, которого Украина обвиняет в незаконных раскопках в Крыму, передали россии в рамках обмена заключенными между Польшей и беларусью. В Офисе Генерального прокурора в комментарии УНН подчеркнули, что последовательно настаивают на экстрадиции Бутягина для привлечения к ответственности.
Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина рф Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине
Речь идет о производстве по незаконным археологическим работам и вывозу культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.
При рассмотрении запроса компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине. Дальнейшее решение по Бутягину было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами
Там также отметили, что и в дальнейшем будут использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия.
Арестованного археолога Александра Бутягина передали россии в рамках обмена заключенными между Польшей и беларусью.
Контекст
Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину юридически допустима, заявил адвокат россиянина Адам Доманский.
В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.