ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5.3м/с
29%
751мм
Графики отключений электроэнергии
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности

Киев • УНН

 • 2734 просмотра

Польша передала рф археолога Бутягина в рамках обмена с беларусью, несмотря на запрос Украины на экстрадицию. Его подозревают в незаконных раскопках в Крыму.

Арестованного археолога Александра Бутягина, которого Украина обвиняет в незаконных раскопках в Крыму, передали россии в рамках обмена заключенными между Польшей и беларусью. В Офисе Генерального прокурора в комментарии УНН подчеркнули, что последовательно настаивают на экстрадиции Бутягина для привлечения к ответственности. 

Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина рф Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине 

- подчеркнули в ОГП. 

Речь идет о производстве по незаконным археологическим работам и вывозу культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.

При рассмотрении запроса компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине. Дальнейшее решение по Бутягину было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами 

- сообщили в Офисе Генпрокурора. 

Там также отметили, что и в дальнейшем будут использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия.

Напомним

Арестованного археолога Александра Бутягина передали россии в рамках обмена заключенными между Польшей и беларусью. 

Контекст

Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину юридически допустима, заявил адвокат россиянина Адам Доманский.

В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.

Евгений Царенко

ПолитикаКриминал и ЧП
Война в Украине
Беларусь
Генеральный прокурор Украины
Варшава
Крым
Украина
Польша