В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mirror.
"Сотрудники (полиции)находятся на месте, где был произведен выстрел на (улице) Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщила полиция Лондона в Twitter.
Мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque), в которой собрались верующие для молитвы, в связи с инцидентом была закрыта.
Напомним, в городе Эскондидо в американском штате Калифорния неизвестные пытались сжечь мечеть и оставили послание в виде записки, где говорится о стрельбе в двух мечетях Новой Зеландии, в результате чего погибли десятки людей.