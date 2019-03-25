В США попытались сжечь мечеть

По словам следователей, поджигатель в воскресенье зажег огонь, который "закоптил" стены мечети в Эскондидо. Инцидент произошел около 3:15 по местному времени, в то время в мечети было около семи человек, указали в полиции. Один человек, который в то время не спал, заметил пламя, и группе людей удалось потушить огонь, прежде чем он нанес серьезный ущерб.

Офицеры и пожарные прибыли вскоре после этого и обнаружили, что была попытка поджога. Информации о подозреваемых не было.

Следователи обнаружили на подъездной дорожке мечети записку, в которой говорится о стрельбе 15 марта в мечети Ан-Нур и Исламском центре Линвуд в Новой Зеландии, в результате которой погибли 50 человек.

Напомним, "Исламское государство" требует "мести" за бойню в мечетях Крайстчерча.