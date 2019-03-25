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У США спробували спалити мечеть

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У місті Ескондідо в американському штаті Каліфорнія невідомі намагалися спалити мечеть і залишили послання у вигляді записки, де йдеться про стрілянину у двох мечетях Нової Зеландії, у результаті чого загинули десятки людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Los Angeles Times.

У США спробували спалити мечеть

За словами слідчих, палій у неділю запалив вогонь, який "закоптив" стіни мечеті в Ескондідо. Інцидент стався близько 3:15 за місцевим часом, у той час у мечеті було близько семи осіб, вказали у поліції. Одна людина, яка у той час не спала, помітила полум'я, і ​​групі людей вдалося загасити вогонь, перш ніж він завдав серйозної шкоди.

Офіцери і пожежники прибули невдовзі після цього і виявили, що була спроба підпалу. Інформації про підозрюваних не було.

Слідчі виявили на під'їзній доріжці мечеті записку, у якій йдеться про стрілянину 15 березня у мечеті Ан-Нур та Ісламському центрі Лінвуд у Новій Зеландії, у результаті якої загинули 50 осіб.

Нагадаємо, "Ісламська держава" вимагає "помсти" за бійню у мечетях Крайстчерча.

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