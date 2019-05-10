В одній з мечетей Лондона сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліція Лондона прибула в мечеть в районі Ілфорд, в якій було зроблено постріл з вогнепальної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.
"Співробітники (поліції) знаходяться на місці, де було зроблено постріл на (вулиці) Хай-роуд в" Семи королях". Ніхто не постраждав. Значна присутність поліції збережеться протягом ночі", - повідомила поліція Лондона в Twitter.
Мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque), в якій зібралися віруючі для молитви, в зв'язку з інцидентом була закрита.
Нагадаємо, у місті Ескондідо в американському штаті Каліфорнія невідомі намагалися спалити мечеть і залишили послання у вигляді записки, де йдеться про стрілянину у двох мечетях Нової Зеландії, у результаті чого загинули десятки людей.