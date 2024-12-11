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В Одесской области задержали поджигателя почтовых отделений и админзданий

В Одесской области задержали поджигателя почтовых отделений и админзданий

Киев  •  УНН

 • 1485 просмотра

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В Одесской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение поджигал почтовые отделения и админздания. Злоумышленник получал заказы через мессенджер и снимал поджоги на видео для отчетности.

В Одесской области мужчине предъявили подозрение по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Детали 

Подозреваемый поджигал почтовые отделения и админздания на заказ. По данным следствия, мужчина получил в одном из мессенджеров предложение за денежное вознаграждение за поджог админ зданий в Одесской области.

В случае «опасности» ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.

Мужчина тщательно согласовывал цели и придерживался конспиративных мер, что существенно затрудняло его идентификацию.

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Подготовив необходимые материалы для совершения преступлений, подозреваемый прибывал к выбранным объектам, разливал горючее на окна и стены, поджигал их и фиксировал свои действия на видео.

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Деньги за совершенное получал на электронный кошелек.

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В результате, в период октября-декабря 2024 года подозреваемым был подожжен ряд почтовых отделений и админздания органов местного самоуправления.

Мужчину задержали, когда тот занимался поджогом помещений здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района. сейчас его держат под стражей.

Напомним 

В Одессе задержали молодого человека, который поджег внедорожник на заказ через соцсети. Злоумышленник снял поджог на видео для подтверждения выполненного задания, но вознаграждения так и не получил.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧПУНН-Одесса
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