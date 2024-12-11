В Одесской области задержали поджигателя почтовых отделений и админзданий

В Одесской области мужчине предъявили подозрение по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Детали

Подозреваемый поджигал почтовые отделения и админздания на заказ. По данным следствия, мужчина получил в одном из мессенджеров предложение за денежное вознаграждение за поджог админ зданий в Одесской области.

В случае «опасности» ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.

Мужчина тщательно согласовывал цели и придерживался конспиративных мер, что существенно затрудняло его идентификацию.

Подготовив необходимые материалы для совершения преступлений, подозреваемый прибывал к выбранным объектам, разливал горючее на окна и стены, поджигал их и фиксировал свои действия на видео.

Деньги за совершенное получал на электронный кошелек.

В результате, в период октября-декабря 2024 года подозреваемым был подожжен ряд почтовых отделений и админздания органов местного самоуправления.

Мужчину задержали, когда тот занимался поджогом помещений здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района. сейчас его держат под стражей.

Напомним

В Одессе задержали молодого человека, который поджег внедорожник на заказ через соцсети. Злоумышленник снял поджог на видео для подтверждения выполненного задания, но вознаграждения так и не получил.