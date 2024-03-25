В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт

Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены применять экстренные отключения электроэнергии и увеличить период ограничения потребления. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" и ДТЭК, сообщает УНН.

"Враг продолжает прицельно бить по нашей энергетической инфраструктуре. Ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе.

Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения", - сообщили в "Укрэнерго" утром 25 марта.

Там добавили, что больше информации об изменениях в графиках отключений можно найти на официальных страницах местного облэнерго. Однако, как ДТЭК Одесские электросети сообщает, что графики пока не действуют, ведь энергетики вынуждены применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области.

"Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть сегодня в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Призываем разумно потреблять электроэнергию", - сообщили в ДТЭК.

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