В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков: что известно

В Одесской области будут судить водителя школьного автобуса, который насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников местного лицея - мальчиков 12-13 лет. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как установили правоохранители, в течение нескольких месяцев 2023 года, пользуясь доверием среди учеников одной из гимназий Одесской области, 57-летний водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты. Впрочем там он совершал с детьми действия сексуального характера.

По данным полиции, жертвами мужчины стали трое учеников лицея.

О происшествии в полицию сообщила мать одного из пострадавших мальчиков, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по данному факту, был проведен ряд судебных экспертиз и собрано достаточное количество доказательств причастности мужчины к преступлениям.

Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры следователи полиции предъявили фигуранту обвинения по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины - в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УКУ.

По ходатайству полицейских суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт направлен в суд.

За совершенные преступления обвиняемому грозит наказание в виде 15-ти лет лишения свободы или пожизненного заключения.

В Винницкой области отчим приговорен к 12 годам за изнасилование падчерицы