На Одещині водій шкільного автобуса ґвалтував хлопчиків: що відомо
Київ • УНН
57-річний водій шкільного автобуса в Одеській області зґвалтував і піддав сексуальному насильству трьох хлопчиків 12-13 років з місцевого ліцею, запросивши їх до себе додому під приводом гри в карти. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
В Одеській області судитимуть водія шкільного автобуса, який ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство відносно трьох учнів місцевого ліцею - хлопчиків 12-13 років. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Як встановили правоохоронці, протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одещини, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти. Втім там він вчиняв з дітьми дії сексуального характеру.
За даними поліції, жертвами чоловіка стали троє учнів ліцею.
Про подію до поліції повідомила мати одного з потерпілих хлопчиків, якій той довірився і розповів, що з ним сталося.
В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за даним фактом, було проведено низку судових експертиз та зібрано достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів.
Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення за ч.ч. 4 та 6 ст. 153 Кримінального кодексу України – у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 153 ККУ.
За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За вчинені злочини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічного ув’язнення.
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